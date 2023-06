A circulação na A1 está condicionada junto ao nó de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia, depois de um camião que transportava vidros ter perdido a carga, no sentido sul-norte. Os constrangimentos verificam-se também no sentido oposto, dado que há vidros espalhados na via.

No local está o Batalhão de Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia e a concessionária da auto-estrada a realizar trabalhos de limpeza.

A GNR também está no local.

Não há feridos a registar.

O incidente ocorreu pouco depois das 13h desta quinta-feira.