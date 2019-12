Camião que transportava botijas de gás despista-se em Castelo de Paiva

Um camião que transportava botijas de gás despistou-se, na manhã desta sexta-feira, e acabou por virar e cair num campo agrícola na estrada nacional 224, em Fundões, Castelo de Paiva. O motorista do veículo não sofreu ferimentos.

O alerta foi dado aos bombeiros pelas 08h30. Ao que tudo indica, foi ao desviar-se de uma carrinha que o motorista acabou por perder o controlo do pesado e se despistar. O troço da estrada onde ocorreu o acidente estará cortada, até que as botijas de gás sejam retiradas do local.

A GNR esteve no local e investiga o caso.