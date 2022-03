Camião sem travões despista-se, 'voa' e cai num pomar em Moimenta da Beira. Há dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade, depois de o camião onde seguiam esta manhã se ter despistado em Moimenta da Beira.



O acidente ocorreu por volta das 10h00 e terá sido provocado por uma falha nos travões. O camião despistou-se e 'voou', aterrando numa zona de pomar.



As vítimas foram retiradas do pesado pelos Bombeiros de Moimenta da Beira, que tiveram de recorrer a material de desencarceramento.



Os feridos foram transportados para o hospital. O transporte de um deles foi feito através de um helicóptero do INEM.