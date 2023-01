Parte do piso da rua Trindade Coelho, no centro do Porto, abateu ao final da manhã desta quinta-feira.

O incidente ocorreu junto ao largo dos Lóios. Um camião ficou tombado, com uma roda na parte do piso que abateu.

Ao que o CM conseguiu apurar, o aluimento ocorreu próximo de um local onde decorrem obras de construção da futura linha Rosa da Metro do Porto, que fará a ligação entre a Casa da Música e São Bento.