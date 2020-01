Camião tomba e faz um ferido em Felgueiras

Um camião tombou esta quarta-feira na Avenida Dr. Machado de Matos, na Lixa, Felgueiras e provocou um ferido ligeiro.Trata-se do condutor do veículo pesado que teve que ser desencarcerado e foi depois transportado ao hospital de Penafiel.Segundo apurou o, o condutor do camião que transportava sobrantes de obras terá perdido os travões. O veículo despistou-se e acabou por tombar.O alerta foi dado pelas 15h30.A via encontra-se cortada ao trânsito.No local estiveram os Bombeiros e a GNR da Lixa, com 13 operacionais e sete viaturas, e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale de Sousa.