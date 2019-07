Camião tomba na A41 no sentido Amarante-Porto

Um homem, com cerca de 40 anos, ficou ferido depois do camião em que seguia ter tombado na A41, no sentido Amarante para o Porto.

O motorista, único ocupante da viatura, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado pelos bombeiros para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR esteve no local e investiga em que circunstâncias ocorreu o acidente.