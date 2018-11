Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião tomba sobre carro e faz um ferido em Fafe

Autoridades indicam que o pesado terá feito uma curva apertada, levando-o a tombar.

14:17

Um camião tombou esta quarta-feira sobre um carro na EN207, em Serafão, Fafe.



Segundo as autoridades, o pesado terá feito uma curva apertada que o levou a tombar. O condutor do veículo ligeiro ficou encarcerado dentro da viatura. Os meios de socorro desencarceraram a vítima, que ficou com ferimentos ligeiros.



O ferido foi transportado para o Hospital de Guimarães para ser observado.