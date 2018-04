Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião tombado faz um ferido grave em Mértola

Vítima será um homem de 28 anos de nacionalidade espanhola.

19:06

Um camião de matrícula espanhola tombou na Estrada Nacional 122 em Mértola e fez, esta quarta-feira, um ferido grave. A vítima é o condutor do veículo que, de acordo com as primeiras informações, será um homem de 28 anos de nacionalidade espanhola.



O ferido foi transportado para o hospital de Beja.



O camião estava carregado de minério e fazia o transporte a partir das minas Neves Corvo até Espanha.



O alerta foi dado pouco antes das 16 horas.



No local estiveram os bombeiros e a GNR de Mértola.