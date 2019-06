Um camião está tombado na rotunda do Infantado, na Estrada Nacional 119, em Samora Correia, na sequência de um despiste.Segundo o que oconseguiu apurar, o condutor esteve encarcerado mas terá sofrido apenas ferimentos ligeiros, de acordo com a mesma fonte.O veículo pesado transportava rolos de ferro e o acidente está a provocar a obstrução de uma faixa de rodagem.No local estão os Bombeiros de Samora Correia, uma VMER do Barreiro e uma patrulha da GNR.