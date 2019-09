Camionista abusa sexualmente de três meninas

Um camionista de 32 anos, de nacionalidade brasileira, foi detido por abuso sexual de crianças. As vítimas tinham 6 e 7 anos na altura dos crimes e foram sujeitas a várias práticas de cariz sexual.O primeiro caso confirmado ocorreu em 2013 e os últimos dois no passado mês de junho, mas as autoridades acreditam que possam haver mais vítimas deste predador que nunca denunciaram os abusos de que foram alvo.O homem, que já está em Portugal há quase uma década, estava bem inserido na comunidade brasileira residente em Setúbal. E, por isso, era visita habitual de um casal da mesma nacionalidade que cuidava de crianças em casa. Aproveitava momentos em que ficava sozinho com as meninas para consumar os abusos. Mas as duas últimas vítimas denunciaram a situação, que logo foi participada à PJ de Setúbal.Os inspetores avançaram para o terreno e recolheram provas suficientes para consumar a detenção, concretizada agora, numa altura em que o suspeito regressava de uma viagem em trabalho ao estrangeiro.Após a denúncia destas vítimas, a investigação da PJ detetou mais um caso, ocorrido em 2013, com outra menina de sete anos. Os investigadores tentam agora apurar se o predador, que é casado mas não tem filhos, abusou de outras vítimas neste período.Após ser interrogado por um juiz do Tribunal de Setúbal o homem ficou em prisão domiciliária, mas vai ficar na cadeia até ser instalado o sistema de vigilância eletrónica.