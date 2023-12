Um camionista, de 55 anos, que em março atacou um colega com um serrote de poda admitiu esta quinta-feira, no Tribunal de Coimbra, ter desferido os golpes, mas negou a intenção de matar.Os factos ocorreram em Sangardão, Condeixa-a-Nova. A vítima estava a sair de um restaurante e foi atacada pelo arguido que lhe desferiu vários golpes com o serrote.