Camionista de Celorico de Basto preso na Grécia por transporte de imigrantes

Um motorista de Celorico de Basto está preso na Grécia desde o dia 10 de janeiro por ter sido apanhado pelas autoridades com quatro imigrantes ilegais no camião.

Segundo O Minho, Luís Marques, de 47 anos, alega estar inocente e diz que não sabia que os quatro homens (três do Afeganistão e um do Irão) estavam dentro do camião.

O homem é pai de dois filhos menores, um de 9 e outro de 11 anos, e devido à pandemia da Covid-19 foi obrigado a tornar-se camionista internacional.

Em entrevista à SIC, a mulher do camionista revela que recebeu uma chamada do marido a 10 de janeiro a dizer que tinha sido detido porque entraram quatro pessoas dentro do camião.

Segundo a imprensa desta sexta-feira, a embaixada de Portugal em Atenas tem estado em diálogo com a família para que sejam garantidas condições dignas na detenção de Luís.