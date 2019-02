Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camionista desaparecido após despiste na A4 em Murça

Homem sofreu um acidente, no sentido Vila Real-Bragança, na passada segunda-feira.

Por Patrícia Moura Pinto | 16:18

Um camionista, Ângelo Fernandes, de 45 anos, está desaparecido desde segunda-feira após um despiste na A4, perto de Murça, no sentido Vila Real-Bragança.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o camião que conduzia despistou-se numa saída da autoestrada.



Depois do acidente, ao quilómetro 118,8, o homem fugiu, tal como mostram imagens de videovigilância, nas quais é possível ver o camionista a dirigir-se até à zona de floresta em redor.



O homem é natural da zona de Guimarães e fazia o transporte de mercadoria até Espanha. Não há sinais de vida da vítima até esta quinta-feira.



A GNR ainda não tem qualquer queixa pelo desaparecimento do homem, mas já foram efetuadas buscas por equipas cinotécnicas nas imediações dos concelhos de Murça e Alijó.



O camião foi retirado do local no próprio dia, mas nenhuma corporação de bombeiros foi chamada ao local.