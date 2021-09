A viatura destruiu parte do separador central, tombando no sentido oposto de trânsito, o que causou a morte por esmagamento do condutor.



Um camionista, de 47 anos, morreu esta quarta-feira de madrugada, depois de o pesado que conduzia, carregado de carne, se ter despistado na Autoestrada do Sul (A2), sentido Norte-Sul, perto de Alcácer do Sal.A viatura destruiu parte do separador central, tombando no sentido oposto de trânsito, o que causou a morte por esmagamento do condutor.

João Paulo Zibaia, a vítima, que deixa dois filhos e um neto, tinha saído da zona de Agualva, Sintra, para ir entregar carne ao Algarve. Pelas 02h30, ao quilómetro 83 da A2, junto a Alcácer do Sal, o camionista perdeu o controlo do veículo, que derrubou o separador central e passou para o sentido oposto (Sul-Norte). O pesado viria a tombar, levando a que João Paulo Zibaia caísse da cabine, morrendo debaixo dos destroços do camião. Toda a carga foi derramada na berma. Bombeiros e GNR tiveram de acionar uma grua para retirar o cadáver. Após remoção do camião e carga, e reparação do separador central, o trânsito foi normalizado durante a tarde.