Camionista em estado grave após despiste e capotamento em Ourique

Uma camionista ficou em estado grave este sábado, na sequência do despiste e capotamento do pesado de mercadorias que conduzia.

O acidente ocorreu no IP2, junto a Portela do Lobo, concelho de Ourique, no sentido norte/sul. A vítima, de 43 anos, teve que ser desencarcerada.

No local estiveram os Bombeiros de Ourique e Castro Verde, alem da SIV de Castro Verde e a VMER de Albufeira.

A GNR está a investigar as causas do despiste.

A mulher foi transportada para o Hospital de Beja.