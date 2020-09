A vítima ficou encarcerada e foi transportada para o Hospital de Torres Vedras.



O condutor de um pesado de mercadorias com reboque fugiu, esta segunda-feira à tarde, depois de ter colidido contra um ligeiro de mercadorias, na Estrada Nacional 366, no Cercal, concelho do Cadaval, provocando ferimentos graves no ocupante da carrinha.A vítima ficou encarcerada e foi transportada para o Hospital de Torres Vedras.

O alerta foi dado por volta das 17h45. No local estiveram 19 operacionais do INEM das Caldas da Rainha, GNR e dos Bombeiros Voluntários do Cadaval.



O camionista que deu de fuga ainda não tinha sido esta segunda-feira identificado, mas estava a ser procurado pela GNR.