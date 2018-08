Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camionista mata mulher e segue viagem

Mulher de 59 anos colhida mortalmente em berma da EN8, em Loures.

Por João Tavares | 01:56

A PSP procura testemunhas e imagens de videovigilância que possam ajudar a identificar o condutor de um camião que atropelou mortalmente uma mulher, em Loures, e seguiu viagem sem prestar auxílio. Fonte policial admite a possibilidade de o camionista nem sequer se ter apercebido do atropelamento, que teve lugar pelas 07h30 de desta quinta-feira



O acidente teve lugar na EN8, à passagem por São Sebastião dos Guerreiros, Loures. A mulher, de 59 anos, residente em Barros – a cerca de 1 km de distância – encontrava-se na berma quando foi colhida pela viatura pesada que seguia no sentido Malveira-Loures. Devido à hora, é provável que ninguém tenha presenciado o embate. Existe a possibilidade de o condutor não se ter apercebido do sucedido, mas a polícia não descarta também a hipótese deste ter fugido de uma forma deliberada.



Após o atropelamento mortal foi dado o alerta para a corporação de bombeiros de Loures, para a PSP, bem como para o INEM, cuja equipa médica atestou o óbito no local.



Os agentes da brigada de investigação a acidentes da PSP de Loures estiveram no local a recolher vestígios bem como a fazer medições. A PSP procedeu também à regularização do trânsito, que durante três horas fez-se apenas por uma faixa de rodagem, de forma alternada.



Pelas 11h30 uma equipa de automacas da PSP recolheu o corpo e transportou-o ao Instituto de Medicina Legal de Lisboa. Os bombeiros limparam a via, tendo então a circulação automóvel ficado regularizada.