Um homem de 59 anos morreu este sábado na sequência de um despiste contra um pilar no Porto de Leixões.O embate entre o camião e o poste não foi violento e a causa da morte poderá mesmo ter sido uma doença súbita. Só a autópsia poderá revelar a causa da morte do camionista de 59 anos.No local estiveram os bombeiros de Leça do Balio e Leixões que ainda tentaram as manobras de reanimação, mas o óbito viria a ser declarado no local. O corpo já foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.