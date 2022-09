Um homem, com cerca de 40 anos, morreu esta quinta-feira, após o camião que conduzia o ter atropelado. O camionista saiu da viatura e tentou arranjar o problema debaixo do camião, mas este começou a andar sozinho e passou-lhe por cima.O alerta foi dado às 12h40.O óbito foi declarado no local pela VMER de Torres Vedras.No local está a GNR, os Bombeiros de Sobral de Monte Agraço e psicólogos para prestar apoio a um camionista que seguia atrás e viu o acidente.