Armando Valente, de 49 anos, morreu esta segunda-feira de manhã num violento despiste, seguido de capotamento, do camião que conduzia, em Oliveira de Azeméis. O motorista sofreu ferimentos muito graves e uma equipa do INEM ainda tentou reanimá-lo, sem sucesso.





O alerta foi dado cerca das 10h00, para os Bombeiros de Fajões. O acidente ocorreu na A32, sentido Norte-Sul, na saída para o Pindelo. O corpo foi levado, pelos bombeiros, para o gabinete do Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira. A GNR de Aveiro esteve no local e investiga as causas do acidente.