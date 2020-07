Camionista português dado como desaparecido em Espanha afinal está preso em França

O camionista Bruno Cardoso, de 32 anos, residente em Alijó e que estava dado como desaparecido há uma semana, afinal encontra-se detido em França. Foi intercetado pela polícia de fronteira no dia 23, com 45 quilos de haxixe no camião que conduzia com destino a Itália.A família perdeu contacto com ele na terça-feira da semana passada e divulgou o seu desaparecimento, dizendo que o GPS registou passagem na área de serviço em La Jonquera, Espanha, fronteira com França.Bruno Cardoso é esta quarta-feira presente a tribunal. Ao, a mãe disse estar a caminho de França com uma advogada.