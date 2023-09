Um camionista português, de 66 anos, atropelou mortalmente a namorada em Salamanca, Espanha. O acidente ocorreu numa rotunda, no passado dia 19, pelas 11h00. A mulher foi atropelada de forma acidental.





Segundo o jornal espanhol ‘La Gaceta’, o português só se apercebeu do acidente quando outros condutores apitaram. “Achei que tinha rebentado um pneu, apenas”, disse em tribunal, citado pelo jornal. O camionista referiu ao juiz que a altura do camião o impediu de ver a namorada na traseira da viatura. Explicou que deixou o camião perto de casa, numa zona com sombra. Ao fazer marcha-atrás não se apercebeu da presença da mulher e atropelou-a. Os meios de socorro foram acionados de imediato e a mulher ainda foi transportada para o Hospital de Salamanca, mas não resistiu aos ferimentos.