Camionista português que abalroou ciclista espanhol em fuga à cadeia

A família de um ciclista espanhol que morreu em fevereiro de 2016, depois de ter sido abalroado por um camionista português, deu entrada em tribunal com um pedido para que seja alargado o âmbito do mandado de captura emitido pela justiça espanhola, do território do país vizinho ao nosso país e a toda a Europa.O pedido deu entrada no Tribunal de Valladolid pela família de Jesús Negro, a vítima de atropelamento, e visa colocar atrás das grades André S.C., única identificação do camionista português que foi disponibilizada pela justiça espanhola.O motorista foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão efetiva. Já este ano, o Tribunal de Valladolid recusou um recurso da defesa do camionista português, que queria substituir a pena pelo pagamento de uma multa de 1.080 euros. Considerado como foragido à justiça, André S.C. é agora procurado ativamente pelas autoridades espanholas.