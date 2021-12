O camionista português que morreu em França, ao que tudo indica vítima de ataque cardíaco, momentos depois de ter tido uma altercação com migrantes, era bombeiro de reserva da corporação de Vila Real de Santo António. Eurico Guerreiro Ferro, que tinha feito este mês 48 anos, ingressou nos Voluntários com 15 anos, e foi bombeiro profissional entre 2005 e 2019.Estava atualmente no quadro de reserva e trabalhava como camionista de longo curso. Eurico Ferro morreu numa destas viagens a França, no domingo, poucos minutos depois de ter expulsado migrantes que invadiram o seu camião.