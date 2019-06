Camionista português salva colega espanhol após despiste

Quando o camionista português viu um colega espanhol preso na cabine em chamas - na sequência de um despiste, numa autoestrada de Verín, na Galiza - não hesitou. Apesar do fogo, o homem aproximou-se da cabine e retirou a vítima do interior, mesmo perante o risco de explosão. Devido a este salvamento, o outro condutor, de cerca de 45 anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros.O brutal despiste teve lugar na madrugada desta quinta. O condutor espanhol disse às autoridades que adormeceu ao volante. A viatura pesada - com um carregamento de gomas, gelados e produtos congelados - acabou por sair de estrada e colidir com o pilar de uma passagem aérea. A cabine ficou deformada e rapidamente pegou fogo.Valeu à vítima o facto de o português ter passado no seu veículo logo a seguir, socorrendo, de imediato, o colega preso.O acidente teve lugar pelas 03h30 à passagem do quilómetro 150 da A52, na zona de Verín (a norte da cidade portuguesa de Chaves). A circulação rodoviária esteve condicionada durante várias horas.