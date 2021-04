Luis Marques, de 47 anos, o camionista que foi detido na Grécia por ser suspeito de transportar imigrantes ilegais, regressou a Portugal.



Após três meses preso, Luís confessa que viveu dias muitos tristes e afirma que nunca teve qualquer contacto com os quatro imigrantes que foram encontrados no meio da carga do camião.