O Tribunal de Santarém começou a julgar dois sócios gerentes e dois motoristas de uma empresa de transportes de Rio Maior, que foi apanhada com sistemas de manipulação do registo do tacógrafo instalados em dois dos seus pesados de mercadorias.



Os dois condutores, de 54 e 40 anos, estão acusados de um crime de falsificação de notação técnica;









