Camisolas e meias usadas como código para tráfico de droga em Valongo

Um pequeno café de Valongo teve, pelo menos entre julho de 2017 e maio de 2018, um papel fulcral no tráfico de droga naquele concelho e na Maia, segundo o Ministério Público que levou a julgamento 11 suspeitos.A acusação refere conversas sobre ‘camisolas’ e ‘meias’, que seriam códigos para o tráfico, sobretudo de haxixe e cocaína.Os 11 arguidos, cinco deles em prisão domiciliária, estão todos acusados pela prática de tráfico de droga, num dos casos agravado, sendo que a três deles também é imputado o crime de detenção ilegal de arma.O julgamento decorre no Tribunal de S. João Novo, no Porto.