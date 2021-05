Com o objetivo de reduzir em pelo menos 50% o número de mortos e feridos em acidentes, sobretudo peões vítimas de atropelamento, é lançada esta segunda-feira em Lisboa a campanha ‘Compromisso 30- Ruas Com Vida’.



O objetivo é sensibilizar e envolver os cidadãos para a importância de se redesenharem as ruas da cidade para que os limites de velocidade sejam de 30 quilómetros por hora. A iniciativa envolve a ANSR, a Carris, Polícia Municipal e a Câmara de Lisboa.

Ver comentários