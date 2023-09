Campanha de segurança rodoviária regista mais de 11 mil infrações numa semana

A campanha de segurança rodoviária "Cinto-me Vivo" registou numa semana mais de 11 mil infrações, das quais 714 relacionadas com a utilização do cinto de segurança, do capacete e de cadeirinha para crianças.

De acordo com o balanço esta terça-feira divulgado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), responsável pela operação em conjunto com a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), foram fiscalizados presencialmente, entre os dias 12 e 18 de setembro, 47.043 veículos, com as forças de segurança a detetarem 11.171 infrações.

A GNR fiscalizou a maioria dos veículos (32.239) e contabilizou também o maior número de infrações, 6.678, sendo que 588 estavam ligadas aos dispositivos de segurança, cuja utilização correta foi o grande foco da operação. Já a PSP controlou 14.804 viaturas e assinalou 4.493 infrações, das quais 126 associadas a cintos de segurança, capacetes ou cadeirinhas.