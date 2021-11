Campanha #NãoSouDeFerro da GNR quer inverter aumento da sinistralidade com motos

A GNR desenvolve a partir desta terça-feira a campanha de sensibilização #NãoSouDeFerro, que pretende inverter a tendência de aumento da sinistralidade com motas e que dará particular destaque à região do Algarve.

Em comunicado, a GNR explica que a campanha, que decorre até domingo (dia 07), dará particular destaque à região do Algarve e do Autódromo Internacional do Algarve, onde irá decorrer o Evento Moto GP Portugal, e irá alertar os condutores para as regras de segurança que devem acautelar durante a condução.

A intenção é contribuir para a mudança de comportamentos durante a condução, com a divulgação de uma imagem acompanhada do título "A mota podes trocar, a vida não" e de conselhos e a distribuição de folhetos informativos junto dos condutores de veículos de duas rodas a motor.

Será ainda divulgado nas plataformas digitais um vídeo ilustrativo de algumas manobras perigosas mais frequentes.

Uma vez que os condutores de veículos de motos são um grupo de risco porque as consequências dos acidentes com estes veículos são normalmente mais gravosas, e prevendo-se um elevado fluxo de veículos de duas rodas a motor em direção ao Algarve para acompanharem o Moto GP, a GNR desenvolverá iniciativas de sensibilização em algumas áreas de serviço de norte a sul do país e nas imediações do Autódromo Internacional do Algarve.

Da análise da sinistralidade rodoviária do ano de 2021 até 30 de setembro, verifica-se que cerca de 10% dos acidentes envolveram veículos de duas rodas a motor.

Segundo a GNR, das vítimas registadas este ano nas estradas, "28,9% são condutores ou passageiros de veículos de duas rodas e, das vítimas mortais a lamentar, cerca de 32% correspondem também a condutores/passageiros de veículos de duas rodas a motor".

Nas ações de sensibilização que vai promover, a GNR aconselhará sobretudo à prudência e à importância de se adotar uma condução defensiva e de aumentar a distância de segurança em relação ao veículo da frente para garantir a travagem de segurança e gradual e uma melhor visibilidade.

Redobrar a atenção em circunstâncias de condições atmosféricas adversas, circular com as luzes acesas e usar equipamento individual de alta visibilidade são outros dos conselhos da GNR, que sublinha a importância de os condutores de motos usarem sempre capacete e equipamento de proteção.