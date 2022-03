Tiago Reis e Valter Cardoso,

Os campeões nacionais de todo-o-terreno,foram este sábado hospitalizados depois do veículo onde seguia se ter despistado durante uma prova, em Grândola.O piloto recorreu às redes sociais para informar que estão bem.Agradeceu também o apoio de todos os presentes, incluindo o dos bombeiros de Grândola que estavam perto do local no momento do acidente.