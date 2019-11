Campistas de Faro estão a avaliar recurso

Os responsáveis da Associação de Utentes e Amigos do Parque de Campismo da Praia de Faro vão avaliar a possibilidade de recurso legal depois de o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé ter decidido contra a providência cautelar que deixou suspensa, durante quase dois meses, a tomada de posse do espaço por parte da autarquia. De recordar que, neste momento, os campistas têm até dia 25 de novembro para deixar o local."Já analisei a decisão do juiz e acho que existe fundamento para haver um recurso. É isto que vou aconselhar aos meus clientes para eles depois avaliarem e decidirem se querem continuar", disse aoJoão Botelheiro, advogado dos utentes.No entanto, e mesmo se a associação decidir dar continuidade ao caso nos tribunais, isso poderá não chegar para travar a tomada de posse administrativa e o início das obras de requalificação do parque de campismo, na próxima segunda-feira. Segundo o autarca Rogério Bacalhau, "mesmo que haja algum tipo de recurso, não vai ter efeitos suspensivos e a tomada de posse vai acontecer".Se os trabalhos arrancarem no dia previsto, o parque de campismo, cuja renovação irá custar 430 mil euros, deverá abrir ainda antes do verão de 2020.