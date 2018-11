Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canceladas ligações marítimas entre as ilhas das Flores e Corvo

Ligações aéreas entre as nove ilhas dos Açores, asseguradas pela SATA Air Açores, estão a ser realizadas normalmente.

11:44

A agitação marítima que se faz sentir nos Açores obrigou esta terça-feira ao cancelamento das viagens de barco entre as ilhas das Flores e Corvo, nos Açores, realizadas pela lancha Ariel da Atlânticoline, anunciou a empresa pública açoriana.



"Devido às condições meteorológicas que se fazem sentir, as viagens entre as ilhas das Flores e Corvo, prevista para hoje foram canceladas", indicou em comunicado, na sua página de internet, a empresa que assegura o transporte marítimo de passageiros e viaturas no arquipélago.



Quanto às ligações aéreas entre as nove ilhas dos Açores, asseguradas pela SATA Air Açores, estão a ser realizadas normalmente, adiantou à agência Lusa o porta-voz da companhia aérea, António Portugal.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para o grupo ocidental (Flores e Corvo) no período entre as 03h00 e as 18h00 locais (mais uma hora em Lisboa) desta terça-feira, com previsão de ondas de noroeste de seis a sete metros.



Para o grupo central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial), o aviso amarelo vai vigorar entre as 06h00 e as 21h00, com ondas de noroeste de seis a sete metros.



Já o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) estará também sob aviso amarelo a partir das 15h00 desta terça-feira e até às 21h00, tendo em conta as previsões de ondas de noroeste de seis metros.



O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.