Cancelamento de voo no Aeroporto da Madeira leva a agressões

Polícia foi chamada ao Aeroporto Internacional da Madeira.

11:25

O cancelamento de um voo da companhia aérea TAP terá revoltado vários passageiros este domingo de manhã, tendo chegado a haver agressões que obrigaram a polícia a deslocar-se ao Aeroporto Internacional da Madeira, Cristiano Ronaldo.



Segundo avança o Jornal da Madeira, as condições atmosféricas adversas impediram o avião, que tinha o Porto como destino, de aterrar na Madeira.



De acordo com o mesmo jornal, uma testemunha no local confirmou que houve agressões no local.