Candidata do PS a junta de freguesia de Idanha-a-Nova morre em despiste

Ana Sofia Nunes, de 44 anos, candidata pelo PS à Junta de Freguesia de Oledo, Idanha-a-Nova, morreu na madrugada desta quarta-feira após o despiste do carro que conduzia.



Deslocava-se de Idanha-a-Nova para Castelo Branco quando ocorreu o acidente, pouco depois das 00h00, no Alto da Lousa, a menos de 10 quilómetros do destino. Responsável pelo Gabinete de Ação Social e Saúde na Câmara de Idanha-a-Nova, Ana Sofia Nunes regressava a casa após uma reunião da concelhia do PS de preparação da campanha eleitoral.

