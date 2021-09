Candidato do Chega a Palmela alvo de tentativa de agressão com faca de cozinha

O candidato do Chega à Câmara Municipal de Palmela, Afonso Brandão, foi este sábado alvo de uma tentativa de agressão, com uma faca de cozinha, por parte de uma pessoa que se deslocou à ação de campanha do partido liderado por André Ventura na freguesia a Quinta do Anjo, no concelho de Palmela.



A Direção Nacional do Chega revela ainda que Afonso Brandão conseguiu escapar ileso ao ataque. O partido lamenta, em comunicado, "que em plena democracia ocorram episódios desta natureza que mais não são do que uma prova que existe uma enorme falta de cultura democrática na nossa sociedade".



