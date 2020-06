Candidatos a sargentos revoltados com adiamento dos cursos

Cerca de 150 militares da GNR estão descontentes com os sucessivos adiamentos do 39.º Curso de Formação de Sargentos (CFS), que não avançou no início de abril devido à pandemia, e continua sem data concreta para o arranque. Segundo alguns candidatos ouvidos pelo, esta indefinição está a provocar problemas a nível do serviço interno e da vida pessoal dos militares aprovados para a frequência do curso, que tem uma duração de 18 meses e só terminaria em setembro de 2021."A nível da investigação criminal, por exemplo, há inquéritos que não estão a arrancar porque podem demorar meses, e os guardas depois são chamados para o curso", diz um militar.Contactado pelo, a GNR explica que "tem intenção de iniciar a atividade formativa o mais rapidamente possível, no seu formato exclusivamente presencial, assim que as restrições resultantes da situação de pandemia sejam ultrapassadas".