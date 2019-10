Tropa leva canhão ao golfe

Um vídeo, a correr nas redes sociais, de um civil a disparar um obus de artilharia num torneio de golfe da Zona Militar da Madeira, chefiada pelo major-general Carlos Perestrelo, está a indignar as mais altas patentes militares e fez o Exército e o Estado-Maior-General das Forças Armadas abrirem esta quarta-feira uma averiguação "com carácter de urgência".Carlos Perestrelo, equipado para o golfe, e o empresário António Henriques são mostrados junto a militares em uniforme numa cerimónia. Ouvem a explicação de um sargento e o civil, presidente do campo de golfe Santo da Serra, onde decorreu o torneio, senta-se no canhão e dispara uma munição de salva.António Henriques salta de susto com o barulho. De seguida, um dos militares toca clarim e os restantes ficam em sentido, enquanto os jogadores, general incluído, avançam para o campo de golfe. "A prática do uso de peças de artilharia e de militares uniformizados em cerimonial para realizar salvas em torneios de golfe, não era do conhecimento do Estado-Maior-General das Forças Armadas", afirma o gabinte do principal chefe militar."O Exército já nomeou um Tenente-General para proceder a um processo de averiguações", explica. "serão tomadas as medidas consideradas adequadas", diz o EMFGA.sabe que a situação se repetiu pelo menos nos últimos dois anos.