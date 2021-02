O Serviço de Salvamento Balnear de Matosinhos cantou os parabéns a uma menina de 9 anos que estava isolada em casa, à espera do resultado do teste para a Covid-19, este domingo de manhã.“Desta vez, mais uma vez, o Serviço de Salvamento Balnear foi salvar sorrisos em terra firme nesta tempestade que só vai passar mais rápido com o empenho de todos”, refere José Pedro Rodrigues, vereador da Proteção Civil em Matosinhos.