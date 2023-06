A avó do cantor Axel morreu no Hospital de Portalegre depois de ter estado mais de seis horas à espera nas Urgências para ser atendida. “A minha avó estava com muitas dores [doença oncológica]. Esteve cerca de seis horas para ser atendida. Fizeram-lhe exames e mandaram-na para casa. No dia seguinte regressou às Urgências com muitas dores. Voltou a esperar mais de cinco horas, mas ficou internada. Um dia depois, às 07h30, ligaram a anunciar o óbito”, revela o cantor.Axel garante que já está a ser preparada uma queixa e que a família vai querer saber as razões. “Se houve negligência não sei, por isso vamos pedir um inquérito e explicações. São muitas perguntas que ficam no ar e às quais ninguém respondeu”, afirma.pediu um esclarecimento ao hospital, mas até ao fecho da edição não obteve resposta.