Cantor de música popular Rúben Aguiar acusado de tentativa de homicídio

Ruben Aguiar, o cantor de música popular preso pela Polícia Judiciária por ter atropelado e tentado matar um homem numa área de serviço de Alcochete, a 18 de abril deste ano, foi formalmente acusado pelo Ministério Público (MP) do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

O músico, que, entretanto, deixou a prisão preventiva e se encontra preso em casa com pulseira eletrónica, agiu, diz o MP, após ter discutido violentamente com a vítima, de 56.

"Investiu o veículo que conduzia contra o ofendido, que seguia apeado. A vítima caiu, e o arguido fez marcha atrás e passou com o carro por cima da vítima", explica o MP.

O homem de 56 anos sofreu lesões tão graves que, além de ter sido operado, ainda não teve alta médica definitiva.

A investigação foi do MP do Montijo, com a coadjuvação da Polícia Judiciária de Setúbal, que prendeu o cantor de 37 anos, e o levou à presença de um juiz.