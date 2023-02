Cantor Miguel Azevedo sofre acidente de viação e carro vai para a sucata

Miguel Azevedo, cantor e ex-concorrente do programa de televisão Big Brother Famosos sofreu um acidente de carro, na sexta-feira, e a viatura teve que ser enviada para a sucata.Miguel Azevedo usou a rede social Instagram para informar que tinha sofrido um acidente de carro e que a viatura ficou completamente destruída. O cantor disse aos fãs que não tinha sofrido ferimentos."Nada é certo, hoje temos, amanhã já não, aproveitem cada minuto com quem mais amam, a vida são dois dias. Obrigado a todos pelo carinho, está tudo bem", escreveu o cantor na publicação no Instagram onde mostra o estado em que ficou o carro.