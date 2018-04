Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cantor pimba roubado sequestra pedreiro

Homem que trabalhava em obras na quinta de Delfim Júnior apresentou queixa na GNR.

Por Nelson Rodrigues e Fátima Vilaça | 01:30

Um trabalhador da construção civil apresentou, esta terça-feira, queixa no posto da GNR de Ponte de Lima contra Delfim Júnior, o vocalista do grupo Ympério Show, que foi alvo de um furto milionário à sua quinta, em Jolda, São Paio, em Arcos de Valdevez, na madrugada de segunda-feira.



O pedreiro referiu que foi ameaçado e sequestrado pelo vocalista da banda pimba com uma arma, mal entrou no pátio da habitação, onde trabalhava numas obras, ontem de manhã.



Na queixa apresentada, e segundo apurou o CM junto de fonte policial, o trabalhador referiu que Delfim Júnior, de 45 anos, exigia saber onde estavam os 230 mil euros que lhe foram roubados - e que estavam escondidos dentro de sacos de ração para cães, numa das divisões da moradia.



A queixa foi apresentada não só contra o vocalista da banda, mas também contra outras pessoas ligadas ao cantor, que estavam na casa no momento do sequestro e das ameaças.



O caso vai agora ser investigado por inspetores da Polícia Judiciária do Porto.



O trabalhador que denunciou os factos à GNR é um homem que já foi condenado a uma pena de 5 anos por furtos. Terá sido por esse motivo que Delfim Júnior suspeitou do seu envolvimento no furto.



O CM ligou para Delfim Júnior, mas o telemóvel do artista foi atendido por um outro elemento da banda. "Quem veio aqui é alguém que conhece a zona e os dois cães do Delfim. Ele tem um Dogue Alemão e um Cavalier e, para não ladrarem, é porque conheciam o ladrão", referiu.



