O cantor popular Rúben Aguiar deu entrada na cadeia do Montijo num estado de grande perturbação. O músico – detido na sexta-feira pela Polícia Judiciária por tentativa de homicídio – foi presente a um juiz de instrução criminal na manhã de sábado e horas depois recolheu em prisão preventiva.



Segundo o CM apurou, Rúben Aguiar está incrédulo com a situação em que está agora envolvido e não conseguiu conter as lágrimas no momento em que entrou na prisão e foi colocado numa cela sozinho.









