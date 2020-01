Cão abre guerra entre mulheres em Viseu

Uma mulher, de 60 anos, foi identificada pela GNR de Viseu por ameaças de morte com recurso a arma de fogo, numa discussão com a senhoria por causa de um cão.Segundo a GNR, o caso foi resultado de continuadas desavenças tendo como motivo o animal.A senhoria era contra a presença do cão na sua casa. A GNR efetuou buscas à residência e apreendeu uma caçadeira.