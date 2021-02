Cão de raça perigosa morde duas crianças e a avó em Palmela

Duas crianças e a avó foram mordidas por um cão de raça perigosa, ao final da manhã desta quarta-feira, no interior de um condomínio em Quinta do Anjo, Palmela.

O alerta foi dado pelas 11h48, para o interior do condomínio 'Palmela Village'. Foram mobilizados 8 operacionais e 4 viaturas, dos bombeiros de Palmela e da GNR.

As três vítimas foram transportadas ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal. O cão deverá agora ser submetido a um período de quarentena no canil da zona. O veterinário municipal irá decidir o futuro próximo do animal.