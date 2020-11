Um cão "dócil" e "brincalhão", mas de "grande porte" entrou por quatro vezes na casa do vizinho. Para trás terá deixado um rasto de destruição, entre copos partidos, sofás e tapeçarias roídas, um telemóvel estragado, a imagem de uma santa arruinada, isolamento de janelas e portas e o jardim virado do avesso. A tudo isto, o dono parecia agir com indiferença, recomendando apenas ao vizinho que mantivesse as janelas e a porta fechada, segundo relata o acórdão do Tribunal da Relação de Évora.O caso, acontecido em setembro de 2017, acabou em tribunal. Antes disso, de cada vez que o cão entrou na sua casa, o homem chamou a GNR que tirou fotografias aos estragos. Foi apresentada queixa-crime na mesma força policial. No final, elencados os danos, em 28 alíneas, o tribunal na primeira instância acabaria por condenar o dono do animal ao pagamento de 49.652,83 euros.