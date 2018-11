Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão em perigo salvo de arriba em Lagoa

Animal estava numa zona rochosa, sem acesso por terra.

Por Ana Palma | 08:26

Um cão que estava preso numa arriba próxima da praia dos Caneiros, em Lagoa, foi resgatado por uma embarcação da Polícia Marítima de Portimão com dois agentes a bordo, com o apoio de um tripulante da Estação de Salva-Vidas de Ferragudo e da médica veterinária municipal da Câmara de Lagoa.



Segundo revelou esta segunda-feira ao CM o comandante Ricardo Santos Arrabaça, da Capitania do Porto de Portimão, o alerta foi dado ao final da manhã de domingo.



A embarcação da Polícia Marítima deslocou-se de imediato "para junto de uma zona rochosa, sem acesso por terra, onde se encontrava o cão em perigo, a poente da praia dos Caneiros", explicou aquele responsável, adiantado que, uma vez que o local era "de difícil acesso por mar, foi necessário que a equipa efetuasse o desembarque a nado e com recurso a uma prancha".



O cão, de médio porte e com idade aproximada de um ano, aparentava estar enfraquecido.



Apesar disso, "evidenciou algum nervosismo e agressividade, pelo que foi necessário proceder à sua sedação de modo a ser transportado em segurança para a embarcação e posteriormente para terra, com destino ao canil municipal", esclareceu ainda o comandante Santos Arrabaça.