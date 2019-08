Cão esfaqueado até à morte por tentar salvar a dona de agressão no Funchal

Um cão de raça pitbull foi morto à facada na madrugada deste sábado ao tentar salvar a dona, vítima de violência doméstica, na Urbanização do Pico dos Barcelos, no Funchal.



De acordo com o jornal regional Diário de Notícias da Madeira, a mulher estava a ser espancada por um homem já referenciado por crimes de violência doméstica. Ao aperceber-se da situação, o animal atacou o indivíduo a fim de travar as agressões.





Após se sentir ameaçado, o agressor, com cerca de 40 anos, esfaqueou o cão até à morte.O alerta foi dado à PSP cerca das 02h00.

Ao CM, os Bombeiros Sapadores do Funchal disseram que foram acionados para fazer o transporte do animal para o Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar do Funchal.